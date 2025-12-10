Логотип РИА URA.RU
Лавров высказался о планах Запада конфисковать активы РФ

Лавров: Россия ответит на экспроприацию своих активов на Западе
10 декабря 2025 в 12:28
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не оставит без ответа конфискацию своих активов на Западе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия ответит на экспроприацию своих активов на Западе», — заявил Лавров. Сделал он это на заседании Совета Федерации.

Материал из сюжета:

Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

