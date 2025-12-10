Лавров высказался о планах Запада конфисковать активы РФ
Лавров: Россия ответит на экспроприацию своих активов на Западе
10 декабря 2025 в 12:28
Конфискованные активы РФ не останутся без ответа, заявил Лавров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия не оставит без ответа конфискацию своих активов на Западе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Россия ответит на экспроприацию своих активов на Западе», — заявил Лавров. Сделал он это на заседании Совета Федерации.
Материал из сюжета:Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал