Статусного пермского депутата в заксобрании сменит спортсмен-калийщик
Геннадий Шилов избирался депутатом четыре созыва подряд
Бывший президент футбольного клуба «Амкар», экс-гендиректор «Минеральных удобрений» Геннадий Шилов в 2026 году не будет баллотироваться в депутаты заксобрания. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Обсуждается, что по его округу №6, расположенному в Перми, может пойти директор по спорту АО «ОХК „Уралхим“ Радмир Габдуллин.
«Геннадий Михайлович, скорее всего, по состоянию здоровья уйдет на пенсию. Одним из вариантов его „преемников“ в округе является бывший президент организации „Союз смешанных боевых единоборств „ММА“ России“, топ-менеджер „Уралхима“ Радмир Габдуллин», — отметил инсайдер. История логичная, потому что Шилов — экс-директор «Минеральных удобрений», которые расположены в округе. А сейчас компания принадлежит «Уралхиму», где работает Габдуллин.
По словам другого источника, конструкция пока не окончательная, обсуждается несколько вариантов, и Габдуллин — один из них. Сейчас он является депутатом по округу №25 (Оханск, Очер, Нытва, Большая Соснова). На выборах 2021 года он появился в последний момент. И тогда дорогу ему уступил основной кандидат в округе Дмитрий Дробинин, который взамен стал главой Индустриального района Перми.
Сам Габдуллин назвал информацию о его выдвижении в округе №26 слухами. Он отметил, что у него много работы в своем округе №25. «Есть очень много задач, наказов избирателей, которые я не успел выполнить. Необходимо довести все проекты до конца», — отметил Габдуллин. И добавил, что за время работы депутатом он понял, что парламентарий — в первую очередь, это слуга народа.
Геннадий Шилов избирался депутатом четыре раза, с 2006 года. В разные годы он был гендиректором ОАО «Минеральные удобрения», гендиректором ЗАО «Сибур-Химпром». Сейчас занимает пост советника гендиректора «Сибур-Химпром». Является заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры заксобрания, руководитель постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, заместитель руководителя фракции «Единой России». Шилов — почетный гражданин Прикамья. Имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени. Он не ответил на звонок URA.RU.
