Лавров: Россия ответит на любые враждебные шаги
10 декабря 2025 в 12:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия даст ответ на любые недружественные действия, в том числе на возможное размещение на территории Украины европейских воинских контингентов и на попытки экспроприации российских активов, заявил Сергей Лавров.
