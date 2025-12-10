Логотип РИА URA.RU
Совфед ратифицировал соглашение России и Индии о порядке отправки военных и техники

10 декабря 2025 в 12:33
Соглашение включает в себя отправку военных и военной техники на территории обеих стран, а также проведение учений

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия и Индия заключили договор о взаимной отправке военнослужащих и военной техники. Об этом заявили на пленарном заседании Совета Федерации. 

«Совет Федерации ратифицировал Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов, а также об организации их взаимного материально-технического обеспечения», — сообщается в официальном telegram-канале Совета Федерации. В документ также вошли договоренности о проведении совместных учений и оказание гуманитарной помощи. Договоренности будут действовать пять лет. 

Ранее с официальным визитом в Индия прилетел президент России Владимир Путин. На российско-индийском форуме, который прошел в то время, главной темой стало продвижение индийского импорта в РФ. 

