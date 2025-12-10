Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Лавров: внешнеполитический курс РФ не подлежит пересмотру

10 декабря 2025 в 12:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Российская Федерация не намерена пересматривать свой суверенный внешнеполитический курс, направленный на защиту национальных интересов. Приоритетом для Москвы остается устранение коренных причин украинского кризиса. На это президент Владимир Путин указывал неоднократно. Об этом заявил Сергей Лавров на правительственном часе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал