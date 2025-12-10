Лавров: внешнеполитический курс РФ не подлежит пересмотру
10 декабря 2025 в 12:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российская Федерация не намерена пересматривать свой суверенный внешнеполитический курс, направленный на защиту национальных интересов. Приоритетом для Москвы остается устранение коренных причин украинского кризиса. На это президент Владимир Путин указывал неоднократно. Об этом заявил Сергей Лавров на правительственном часе.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал