Лавров озвучил главное условие урегулирования конфликта на Украине

Лавров оценили переговоры РФ и США 2 декабря Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и США договорились продолжить совместную работу по украинскому урегулированию после переговоров в Кремле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако Москва наставивает на условии искоринения первопричин конфликта на Украине.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса», — сказал он, выступая в Совфеде. Трансляция ведется на сайте Совета Федерации.