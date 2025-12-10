Лавров озвучил главное условие урегулирования конфликта на Украине
Лавров оценили переговоры РФ и США 2 декабря
Россия и США договорились продолжить совместную работу по украинскому урегулированию после переговоров в Кремле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако Москва наставивает на условии искоринения первопричин конфликта на Украине.
«Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса», — сказал он, выступая в Совфеде. Трансляция ведется на сайте Совета Федерации.
Лавров напомнил сенаторам, что переговоры в Кремле 2 декабря затрагивали вопросы украинского урегулирования и перспективы политико-дипломатического решения конфликта. Он указал, что Москва и Вашингтон обсудили не только текущую военную ситуацию, но и более широкий контекст — условия, при которых возможно долгосрочное прекращение боевых действий и обеспечение безопасности в регионе.
