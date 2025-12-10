Логотип РИА URA.RU
Общество

Лавров: Россия и США достигли договоренности

10 декабря 2025 в 12:29
Фото: © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали дальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российская сторона позитивно оценивает стремление президента США Дональда Трампа поддерживать диалог по украинской тематике. Об этом он сказал на правительственном часе.

