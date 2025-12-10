Лавров: Россия и США достигли договоренности
10 декабря 2025 в 12:29
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали дальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российская сторона позитивно оценивает стремление президента США Дональда Трампа поддерживать диалог по украинской тематике. Об этом он сказал на правительственном часе.
