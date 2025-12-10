Лавров: Евросоюз находится в «политической слепоте»
10 декабря 2025 в 12:31
Фото: © URA.RU
Евросоюз пребывает в состоянии «безнадежной политической слепоты» и питает иллюзии относительно возможности одержать победу над Россией. Об этом сообщает на правительственном часе Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
