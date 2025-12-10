Экс-губернатор Кобылкин шлет действующему главе Ямала Артюхову стихи собственного сочинения
Фото: Валерий Бычков © URA.RU
Экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин находится в постоянной переписке с действующим губернатором Дмитрием Артюховым и шлет ему собственные стихи. Мнением о творчестве предшественника Дмитрий Артюхов поделился во время совместного интервью трех глав Ямала в честь 95-летия округа.
«Это минуты удовольствия, стихи всегда с юмором, они всегда на злобу дня, это тонко. Он [Дмитрий Кобылкин] скромничает, но с каждым годом слог становится все более изощренным. Когда вижу, что смс-ка превращается в четверостишье, у меня будет сейчас праздник, потому что какое бы ни было настроение, у меня появится улыбка. Это признак таланта», — сказал Дмитрий Артюхов
Стихотворения пишет и первый губернатор ЯНАО Юрий Неелов, а Дмитрий Артюхов не исключил, что и сам когда-нибудь начнет заниматься стихосложением. Кроме прочего, действующий губернатор Ямала играет на фортепиано, ранее URA.RU сообщало, какими музыкальными талантами обладают ямальские политики.
