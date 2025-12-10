Логотип РИА URA.RU
Общество

«АвтоВАЗ» вернулся на пятидневную рабочую неделю

10 декабря 2025 в 12:44
С сентября компания перешла на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Компания «АвтоВАЗ» переходит на пятидневную рабочую неделю. Соответствующий приказ подписал президент компании Максим Соколов.

«Сегодня президент „АвтоВАЗа“ Максим Соколов подписал приказ о возвращении 5-дневной рабочей недели», — сообщается в telegram-канале компании. Новый режим будет введен с 1 января 2026 года. 

Компания перешла на четырехдневную рабочую неделю в сентябре. Обусловлено это было низкой активностью автомобильного рынка.

