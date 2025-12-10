«АвтоВАЗ» вернулся на пятидневную рабочую неделю
С сентября компания перешла на четырехдневную рабочую неделю
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Компания «АвтоВАЗ» переходит на пятидневную рабочую неделю. Соответствующий приказ подписал президент компании Максим Соколов.
«Сегодня президент „АвтоВАЗа“ Максим Соколов подписал приказ о возвращении 5-дневной рабочей недели», — сообщается в telegram-канале компании. Новый режим будет введен с 1 января 2026 года.
Компания перешла на четырехдневную рабочую неделю в сентябре. Обусловлено это было низкой активностью автомобильного рынка.
