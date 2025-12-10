В Челябинске кладовщица украла 216 подстаканников РЖД

«Со слов работницы, с июня 2024 года до начала 2025 года она спрятала на складе партию вверенных ей товаров, дождалась удобного момента и в один из дней вывезла подстаканники на такси к себе домой. Общий ущерб железнодорожному предприятию составил около 199 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.