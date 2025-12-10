Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В Челябинске кладовщица украла 216 подстаканников РЖД

10 декабря 2025 в 12:48
Сотрудница вынесла 216 подстаканников с фирменным логотипом (архивное фото)

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Челябинске 56-летняя кладовщица депо вынесла с работы 216 подстаканников с фирменным логотипом РЖД. Ущерб составил около 199 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

«Со слов работницы, с июня 2024 года до начала 2025 года она спрятала на складе партию вверенных ей товаров, дождалась удобного момента и в один из дней вывезла подстаканники на такси к себе домой. Общий ущерб железнодорожному предприятию составил около 199 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

В ведомстве рассказали, что в квартире кладовщицы нашли 206 подстаканников, остальные десять она успела продать по заниженной цене. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата). материалы направлены в мировой суд Советского района.

