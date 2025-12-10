В Челябинске кладовщица украла 216 подстаканников РЖД
Сотрудница вынесла 216 подстаканников с фирменным логотипом (архивное фото)
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
В Челябинске 56-летняя кладовщица депо вынесла с работы 216 подстаканников с фирменным логотипом РЖД. Ущерб составил около 199 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.
«Со слов работницы, с июня 2024 года до начала 2025 года она спрятала на складе партию вверенных ей товаров, дождалась удобного момента и в один из дней вывезла подстаканники на такси к себе домой. Общий ущерб железнодорожному предприятию составил около 199 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.
В ведомстве рассказали, что в квартире кладовщицы нашли 206 подстаканников, остальные десять она успела продать по заниженной цене. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата). материалы направлены в мировой суд Советского района.
