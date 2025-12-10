Автор блога «Архитектурные излишества» урбанист Павел Гнилорыбов оценил Пермь и Кунгур

Обновленные фасады домов на Компросе порадовали урбаниста Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Известный урбанист, автор популярного блога «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов путешествует по Пермском краю. Он уже посетил Пермь и Кунгур. Более сотне тысяч своих читателей он сначала рассказал об истории Перми, а затем поделился впечатлениями от увиденного.

После посещения Дома Мешкова — главного филиала Пермского краеведческого музея Гнилорыбов отметил, что экспозиция заканчивается историей 1990-х годов и малиновыми пиджаками. «Это редкость: чаще за осмысление этой эпохи в региональных музеях не берутся», — отмечает блогер.

На улицах города урбанист отметил приведенные в порядок фасады домов в центре Перми. «К 300-летию города, которое отмечалось в 2023 году, привели в порядок довольно много фасадов на центральных улицах. К прогулкам по купеческому модерну — визитной карточке города — прибавились сталинки Компроса, одной из градостроительных осей Перми», — пишет Гнилорыбов. Одним из самых фотогеничных мест Перми он назвал Старокирпичный переулок. Пространство напомнило гостю «маленький кусочек Европы», где располагаются кафе и дизайнерские магазины.

По пути в Кунгур блогер посетил Белогорский монастырь. А в самом городе захотел прикупить дачу. «Настроение дня: купить дачу в Кунгуре», — подписал он в своем telegram-канале фотографию одного из деревянных домов.