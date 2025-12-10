Автор блога «Архитектурные излишества» урбанист Павел Гнилорыбов оценил Пермь и Кунгур
Обновленные фасады домов на Компросе порадовали урбаниста
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Известный урбанист, автор популярного блога «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов путешествует по Пермском краю. Он уже посетил Пермь и Кунгур. Более сотне тысяч своих читателей он сначала рассказал об истории Перми, а затем поделился впечатлениями от увиденного.
После посещения Дома Мешкова — главного филиала Пермского краеведческого музея Гнилорыбов отметил, что экспозиция заканчивается историей 1990-х годов и малиновыми пиджаками. «Это редкость: чаще за осмысление этой эпохи в региональных музеях не берутся», — отмечает блогер.
На улицах города урбанист отметил приведенные в порядок фасады домов в центре Перми. «К 300-летию города, которое отмечалось в 2023 году, привели в порядок довольно много фасадов на центральных улицах. К прогулкам по купеческому модерну — визитной карточке города — прибавились сталинки Компроса, одной из градостроительных осей Перми», — пишет Гнилорыбов. Одним из самых фотогеничных мест Перми он назвал Старокирпичный переулок. Пространство напомнило гостю «маленький кусочек Европы», где располагаются кафе и дизайнерские магазины.
По пути в Кунгур блогер посетил Белогорский монастырь. А в самом городе захотел прикупить дачу. «Настроение дня: купить дачу в Кунгуре», — подписал он в своем telegram-канале фотографию одного из деревянных домов.
«Архитектурные сокровища Кунгура достойны отдельного визита. Тут много церквей 18-19 вв., купеческих особняков, живописная река Сылва», — пишет Гнилорыбов. Он отметил, что новые торговые центры в Кунгуре стали стилизовать под кирпичный стиль Российской империи, что отсылает к старинной купеческой истории города. Между тем, остается в Кунгуре много неухоженных памятников архитектуры. «Очень хочется, чтобы в Кунгуре привели в порядок дом нотариуса Глушкова начала 20 века. Таких примеров изящного деревянного модерна в России очень мало», — отмечает Гнилорыбов.
