«Легче не будет»: мэр Орлов поделился своим видением будущего Екатеринбурга

В течение следующих пяти лет Екатеринбургу предстоит столкнуться с серьезными испытаниями. Одними из таких мэр Алексей Орлов на встрече со СМИ назвал бюджетные ограничения и возращение бойцов из зоны спецоперации на Украине, передает корреспондент URA.RU.

«Легче не будет. Мы говорили уже про бюджетные ограничения, у нас ребята с СВО будут возвращаться — их надо в мирную жизнь вовлекать. Это наша общая задача, ведь это наши граждане, которые ушли сегодня наш суверенитет защищать. Этим надо будет очень серьезно заниматься, многие с инвалидностью возвращаются», — заявил Орлов.

Мэр подчеркнул, что его команда прямо сейчас работает над решением этих задач. «Это вызов. Кто-то это должен делать», — сказал градоначальник.

На этой же встрече глава поделился, что после переизбрания намерен сохранить свою действующую команду, так как считает, что она достаточно эффективно работает. При этом градоначальник не исключил, что в процессе работы кадровые решения могут измениться.