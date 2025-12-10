«Легче не будет»: мэр Орлов поделился своим видением будущего Екатеринбурга
Орлов и его команда готовятся к серьезным испытаниям
В течение следующих пяти лет Екатеринбургу предстоит столкнуться с серьезными испытаниями. Одними из таких мэр Алексей Орлов на встрече со СМИ назвал бюджетные ограничения и возращение бойцов из зоны спецоперации на Украине, передает корреспондент URA.RU.
«Легче не будет. Мы говорили уже про бюджетные ограничения, у нас ребята с СВО будут возвращаться — их надо в мирную жизнь вовлекать. Это наша общая задача, ведь это наши граждане, которые ушли сегодня наш суверенитет защищать. Этим надо будет очень серьезно заниматься, многие с инвалидностью возвращаются», — заявил Орлов.
Мэр подчеркнул, что его команда прямо сейчас работает над решением этих задач. «Это вызов. Кто-то это должен делать», — сказал градоначальник.
На этой же встрече глава поделился, что после переизбрания намерен сохранить свою действующую команду, так как считает, что она достаточно эффективно работает. При этом градоначальник не исключил, что в процессе работы кадровые решения могут измениться.
Орлов стал мэром в 2021 году. Срок его полномочий истекает в феврале 2026-го. На прошлой неделе от него поступили документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга.
