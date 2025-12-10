Московские метростроители зачастили в Екатеринбург

В городе ведется подготовка к проектированию второй ветки метро Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Подготовительная работа над проектом второй ветки метро в Екатеринбурге ведется, в этом помогают специалисты из Москвы. Информацией поделился глава города Алексей Орлов на встрече с редакторами уральских СМИ.

«Специалисты московского метростроя несколько раз приезжали в Екатеринбург, мы с ними ведем подготовительную работу перед проектированием второй ветки метро. Но мы это не афишируем», — отметил Орлов.

Ранее агентство сообщало, что заказ на проектирование второй ветки екатеринбургского метро поступил в одну из проектных московских компаний. Проектирование займет полтора года, сейчас проводятся изыскательные работы и готовится технико-экономическое обоснование.

Продолжение после рекламы