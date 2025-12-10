Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Московские метростроители зачастили в Екатеринбург

Строители из Москвы работают над проектом второй ветки метро в Екатеринбурге
10 декабря 2025 в 12:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В городе ведется подготовка к проектированию второй ветки метро

В городе ведется подготовка к проектированию второй ветки метро

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Подготовительная работа над проектом второй ветки метро в Екатеринбурге ведется, в этом помогают специалисты из Москвы. Информацией поделился глава города Алексей Орлов на встрече с редакторами уральских СМИ. 

«Специалисты московского метростроя несколько раз приезжали в Екатеринбург, мы с ними ведем подготовительную работу перед проектированием второй ветки метро. Но мы это не афишируем», — отметил Орлов. 

Ранее агентство сообщало, что заказ на проектирование второй ветки екатеринбургского метро поступил в одну из проектных московских компаний. Проектирование займет полтора года, сейчас проводятся изыскательные работы и готовится технико-экономическое обоснование.

Продолжение после рекламы

При этом перед началом проектирования свердловские власти должны были выделить городу грант на 100 млн рублей. По информации источника URA.RU, этих денег пока не было. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал