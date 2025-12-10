Московские метростроители зачастили в Екатеринбург
В городе ведется подготовка к проектированию второй ветки метро
Подготовительная работа над проектом второй ветки метро в Екатеринбурге ведется, в этом помогают специалисты из Москвы. Информацией поделился глава города Алексей Орлов на встрече с редакторами уральских СМИ.
«Специалисты московского метростроя несколько раз приезжали в Екатеринбург, мы с ними ведем подготовительную работу перед проектированием второй ветки метро. Но мы это не афишируем», — отметил Орлов.
Ранее агентство сообщало, что заказ на проектирование второй ветки екатеринбургского метро поступил в одну из проектных московских компаний. Проектирование займет полтора года, сейчас проводятся изыскательные работы и готовится технико-экономическое обоснование.
При этом перед началом проектирования свердловские власти должны были выделить городу грант на 100 млн рублей. По информации источника URA.RU, этих денег пока не было.
