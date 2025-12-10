Глава Тюмени Афанасьев проведет прямую линию
Глава Тюмени проведет прямую линию 17 декабря 2025 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Глава Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию с жителями 17 декабря в 17:00. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В ходе эфира планируется подвести итоги работы за год, рассказать о реализованных проектах и обозначить планы городских властей на 2026 год.
«17 декабря в моих аккаунтах в социальных сетях пройдет прямая линия, на которой мы обсудим результаты работы за год. Расскажу о проектах, которые мы вместе воплощали в жизнь, и о планах на 2026 год. Отвечу на актуальные вопросы жителей», — сообщил мэр города.
Трансляция прямой линии пройдет на телеканалах «Тюменское время», ОТР и «TVOЯ Тюмень». Ранее, мэр города Афанасьев раскрыл главные вызовы при перестройке центра города. Он озвучил главные сложности, которые возникли при работе над мастер-планом.
