Глава Тюмени Афанасьев проведет прямую линию

Глава Тюмени проведет прямую линию 17 декабря 2025 года

Глава Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию с жителями 17 декабря в 17:00. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В ходе эфира планируется подвести итоги работы за год, рассказать о реализованных проектах и обозначить планы городских властей на 2026 год.

«17 декабря в моих аккаунтах в социальных сетях пройдет прямая линия, на которой мы обсудим результаты работы за год. Расскажу о проектах, которые мы вместе воплощали в жизнь, и о планах на 2026 год. Отвечу на актуальные вопросы жителей», — сообщил мэр города.