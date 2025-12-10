На улицах Тюмени торгуют опасными китайскими фейерверками

В Тюмени появились уличные лавки по продаже пиротехники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени появились уличные торговцы фейерверками, у которых отсутствуют документы на товар. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Мы живем в районе улицы Монтажников. Вчера заметили, что недалеко от нашего дома появилась уличная лавка по продаже фейерверков. Цены, если сравнивать с официальными торговыми точками, заметно ниже. Но у продавцов нет никаких документов и сертификатов на товар. Это очень смущает», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

Уличные лавки по продаже пиротехники появились также в заречной части Тюмени. «Недалеко от нашего ЖК был установлен огромный металлический контейнер, спустя пару дней на нем появилась вывеска „Фейерверки и пиротехника“. Торговая точка пока не открылась, но доверия, надо сказать, уже не вызывает. Поскольку это не какой-то стационарный магазин, а мобильная лавка, которая может исчезнуть в любой момент также, как и появилась», — отметил один из жителей Тюмени.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.