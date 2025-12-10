Лавров назвал главную особенность Трампа
Дональд Трамп сразу после прихода к власти начал задумываться о первопричинах конфликта на Украине, уточнил Лавров
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Главной особенностью президента США Дональда Трампа является его понимание причин начала спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Трамп — единственный из всех западных лидеров, кто сразу с приходом в Белый дом, стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной. Которые лежат в основе враждебных действий против России. Сейчас наступает кульминация этой истории. Трамп услышал, что первопричина должна быть урегулирована: это недопустимость расширения НАТО и возвращение людей из-под власти киевского режима, чьи права были растоптаны», — заявил Лавров на пленарном заседании Совфеда РФ.
Лавров также заявил, что Европа слепа в своей уверенности, что сможет уничтожить Россию. Он добавил, что Россия не хочет воевать с Западом, но готова к этому, если вдруг будет необходимость.
