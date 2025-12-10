Лавров озвучил «секретный» пункт в мирном плане по Украине
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Лавров заявил, что в представленных США предложениях, которые Уиткофф передал российской стороне, содержится требование обеспечить на Украине права национальных меньшинств и гарантировать соблюдение религиозных свобод.
«Надеюсь не раскрою особого секрета. В тех предложения, которых привозил Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств. Документы пока носят закрытый характер, но о правах человека секретничать нельзя».
Об этом он сказал на правительственном часе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.