Лавров озвучил «секретный» пункт в мирном плане по Украине

10 декабря 2025 в 12:46
Фото: © URA.RU

Лавров заявил, что в представленных США предложениях, которые Уиткофф передал российской стороне, содержится требование обеспечить на Украине права национальных меньшинств и гарантировать соблюдение религиозных свобод.

«Надеюсь не раскрою особого секрета. В тех предложения, которых привозил Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств. Документы пока носят закрытый характер, но о правах человека секретничать нельзя». 

Об этом он сказал на правительственном часе.

