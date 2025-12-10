Еще в одном городе Челябинской области решили отказаться от строительства ледового новогоднего городка

Городские территории в Миассе украсят светящиеся фигуры (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области расторгли контракт на строительство новогоднего ледового городка из-за отсутствия льда. Об этом сообщил глава города Юрий Ефименко.

«Поздние заморозки и отсутствие льда на реке подняли вопрос о поиске альтернативы ледовым городкам. На сегодняшний день принято решение о расторжении контракта на строительство ледовых городков», — написал Ефименко в своем telegram-канале.

Вместо ледового городка на улицах появятся светящиеся фигуры. Их разместят на Центральной площади, стадионе «Южный» и в других местах. Также на неделе начнется установка главной елки города.

В Копейске ранее также отказались от строительства ледового городка к предстоящим праздникам. Причина все та же — отсутствия минусовых температур и льда нужной толщины. В администрации рассматривают альтернативные способы украшения города, заявила глава города Светлана Логанова.