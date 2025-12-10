Еще в одном городе Челябинской области решили отказаться от строительства ледового новогоднего городка
Городские территории в Миассе украсят светящиеся фигуры (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Миассе Челябинской области расторгли контракт на строительство новогоднего ледового городка из-за отсутствия льда. Об этом сообщил глава города Юрий Ефименко.
«Поздние заморозки и отсутствие льда на реке подняли вопрос о поиске альтернативы ледовым городкам. На сегодняшний день принято решение о расторжении контракта на строительство ледовых городков», — написал Ефименко в своем telegram-канале.
Вместо ледового городка на улицах появятся светящиеся фигуры. Их разместят на Центральной площади, стадионе «Южный» и в других местах. Также на неделе начнется установка главной елки города.
В Копейске ранее также отказались от строительства ледового городка к предстоящим праздникам. Причина все та же — отсутствия минусовых температур и льда нужной толщины. В администрации рассматривают альтернативные способы украшения города, заявила глава города Светлана Логанова.
В Челябинске уже приступили к возведению ледового городка на площади Революции. Одной из скульптур станет дворец спорта «Юность».
