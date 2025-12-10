Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Тушение ТЦ в Улан-Удэ осложняется задымлением в здании

МЧС: тушение торгового центра в Улан-Удэ осложняет сильное задымление
10 декабря 2025 в 12:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пожар начался на втором этаже здания (архивное фото)

Пожар начался на втором этаже здания (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Улан-Удэ горит торговый центр «Баянгол». В здании сильное задымление, что осложняет тушение. Об этом сообщили в МЧС России.

«Происходит распространение огня по фасаду здания. Тушение осложняет сильное задымление», — сообщили в пресс-службе ведомства. Текст приводит «РИА Новости». Как отметили в МЧС, в торговом центре работают пять звеньев газодымозащитной службы.

Возгорание возникло на втором этаже торгового центра. Было эвакуировано около 50 человек. Очевидцы сообщили о хлопке перед началом пожара. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал