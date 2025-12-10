Тушение ТЦ в Улан-Удэ осложняется задымлением в здании
Пожар начался на втором этаже здания (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Улан-Удэ горит торговый центр «Баянгол». В здании сильное задымление, что осложняет тушение. Об этом сообщили в МЧС России.
«Происходит распространение огня по фасаду здания. Тушение осложняет сильное задымление», — сообщили в пресс-службе ведомства. Текст приводит «РИА Новости». Как отметили в МЧС, в торговом центре работают пять звеньев газодымозащитной службы.
Возгорание возникло на втором этаже торгового центра. Было эвакуировано около 50 человек. Очевидцы сообщили о хлопке перед началом пожара.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.