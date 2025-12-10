Логотип РИА URA.RU
Лавров: Европа науськивает Зеленского

10 декабря 2025 в 12:51
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к продолжению вооруженного противостояния с Российской Федерацией «до последнего украинца», однако, по его словам, им не хватает для этого финансовых ресурсов, вследствие чего предпринимаются попытки «ограбить Россию».

