Лавров: Европа науськивает Зеленского
10 декабря 2025 в 12:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к продолжению вооруженного противостояния с Российской Федерацией «до последнего украинца», однако, по его словам, им не хватает для этого финансовых ресурсов, вследствие чего предпринимаются попытки «ограбить Россию».
