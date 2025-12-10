В Челябинске будут судить банду, похитивших человека ради выкупа

Все участники банды были задержаны, они предстанут перед судом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд в Челябинске рассмотрит дело банды из пяти молодых человек, которые несколько раз похищали одного и того же человека ради выкупа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокураутры региона. По делу собрана достаточная доказательственная база, отметили в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 17 лет до 21 года. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в „, „г“, „з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), а также серии вымогательств (пп.“а“, „в “ ч. 2 ст. 163 УК РФ, пп. „а“, „в “, „г“ ч. 2 ст. 163 УК РФ)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В прессс-служьбе прокураутры региона указали, что банада дважды похищала одного и того же человека. Первый раз они похитили мужчину в начале года. Его силой усадили его в автомобиль и вывезли подальше от посторонних глаз. После начали избавить жертву, стрелять в него из пневматики, требуя передать им 70 тысяч рублей. Похищенный согласился на условия.

Через пару недель группировка вновь заявилась к мужчине. Он пытался скрыться, но его догнали. Сумма требований же увеличилась.

«Получив множественные телесные повреждения, в том числе металлической трубой, потерпевший был помещен в автомобиль, вывезен на территорию гаражного кооператива. Затем, нанося удары по телу и голове потерпевшего, в том числе металлической трубой, произведя многочисленные выстрелы в потерпевшего, а также применяя электрошокер, обвиняемые высказали требования о незаконной передаче им 270 тысяч рублей. На что потерпевший также был вынужден согласиться», — отметили в пресс-службе СКР по региону.