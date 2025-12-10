Салат по цене стейка: в Тюмени за 2 000 рублей продают «Оливье»

Самый дорогой салат предлагают в «Посейдоне» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменских заведениях уже начали готовиться к новогоднему ажиотажу, и главный символ праздничного стола — салат «Оливье» — уже появился в специальном меню. Корреспонденты URA.RU изучили цены в популярных ресторанах города и выяснили, где за культовое блюдо придется заплатить как за полноценный ужин, а где — стоимость не превышает цены бизнес-ланча. Данные взяты с сайтов компаний.

Абсолютным рекордсменом стал ресторан «Посейдон»: здесь «Оливье» с сахалинским гребешком и копченым лососем обойдется в 2 198 рублей — почти как хорошая порция морепродуктов. Вес блюда не уточняется, но ценник выглядит по-настоящему «новогодним».

Чуть демократичнее — «Сыроварня», где за «Оливье» со слабосоленым лососем попросят 990 рублей. Практически в ту же категорию попадает ресторан «СибирьСибирь»: праздничный салат с форелью слабой соли здесь стоит 960 рублей.

Продолжение после рекламы

Средний ценовой сегмент держат «Арбат» — оливье с крабом за 850 рублей. А также ресторан русской кухни «Наследие», где салат с перепелкой оценивается в 790 рублей за порцию 220 граммов.

В салат помимо традиционных ингредиентов рестораторы добавляют нетепичные продукты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ближе к «народным» ценам — тюменский Principle, предлагающий «Оливье» с говяжьим языком и красной икрой за 690 рублей. В гриль-баре «Седло» салат с телячьим языком обойдется в 620 рублей за 230 граммов.

Еще доступнее — у «Максимыча»: «Оливье по-царски» с филе утки и перепелиным яйцом будет стоить 550 рублей. Порция при этом будет весить 230 граммов.

И самый бюджетный вариант — в заведении «Горячий цех», где «Оливье» с языком предлагают всего за 220 рублей. Салата нет в основном меню и подается он лишь на бизнес-ланче.