В Кургане вынесли приговор женщине за убийство 13-летней девочки

«Суд признал жительницу Шатровского муниципального округа виновной в убийстве малолетней, находившейся в беспомощном состоянии, и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также ограничения свободы сроком на один год», — сообщили в ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном порядке.

Суд установил, что преступление произошло в ночь с 18 на 19 июня 2025 года в одном из жилых домов в селе Камышевка Шатровского округа. По данным суда, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и нанесла множественные удары руками по телу 13-летней девочки, после чего задушила ее. По данным СУ СКР, подозреваемая в совершении убийства была установлена и задержана в те же сутки. Фигурантка дала признательные показания. На период следствия ей избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе судебного разбирательства подсудимая также полностью признала вину.