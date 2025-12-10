В ЯНАО стали чаще болеть ОРВИ
Более восьми тысяч жителей региона заболели ОРВИ
Фото: Илья Московец
За 49-ю неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано восемь тысяч случаев заболеваемости ОРВИ среди населения и 604 случая гриппа. Из них большая часть среди детей до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО.
«За 49 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 8 090 случаев ОРВИ (из них 5 747 случаев среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 209 человек, из них — 179 детей», — отмечено в сообщении ведомства.
Из 604 случаев гриппа у жителей округа лабораторно подтверждены 304 случая типа A (H3N2), 3 случая гриппа A (H1N1) и 175 случаев гриппа, не поддавшихся типированию. Все эти 482 пациента не были привиты против гриппа в сезон 2025–2026 годов.
Неделей ранее в ЯНАО зарегистрировали 6 373 случая ОРВИ и 246 случаев гриппа, в больницы тогда госпитализировали более 167 человек, в том числе 141 ребенка. За 46-ю неделю фиксировали 4 371 случай ОРВИ и 17 случаев гриппа, преимущественно штамма A(H3N2), при этом все заболевшие гриппом также были непривиты, а прививки от гриппа сделали свыше 300 тысяч жителей округа.
