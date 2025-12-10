Лавров напомнил об отношении Трампа к России
Дональд Трамп продолжает усиливать антироссийские санкции
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп, несмотря на более лояльное отношение к России со своей стороны, в отличие от предшественника Джо Байдена, продолжает, тем не менее, усиливать антироссийские санкции. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Все слышали, как президент Трамп обвинял своего предшественника Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул, как он выразился, страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом же, конечно, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает», — подчеркнул Лавров в ходе заседания Совбеза.
Тем не менее, Лавров обратил внимание, что Трамп, в отличие от остальных в США и западных политиков в целом с самого своего прихода в Белый дом начал вникать в первопричины украинского конфликта и начала СВО в целом. Также глава МИД иронично отметил, что Европа слепа в своих суждениях, так как думает, что способна победить Россию.
