Лавров напомнил об отношении Трампа к России

Дональд Трамп продолжает усиливать антироссийские санкции Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп, несмотря на более лояльное отношение к России со своей стороны, в отличие от предшественника Джо Байдена, продолжает, тем не менее, усиливать антироссийские санкции. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все слышали, как президент Трамп обвинял своего предшественника Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул, как он выразился, страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом же, конечно, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает», — подчеркнул Лавров в ходе заседания Совбеза.