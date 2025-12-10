Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Булавка застряла в горле швеи из Нижнего города. Фото

10 декабря 2025 в 13:18
Извлекать булавку пришлось под наркозом, заявил Белозеров

Извлекать булавку пришлось под наркозом, заявил Белозеров

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижнем Новгороде швея проглотила булавку, которую держала по привычке во рту. Позже кашель вогнал иглу вглубь мышцы. Об этой ситуации рассказал ЛОР-хирург Григорий Белозеров.

«В больницу пациентка обратилась сразу, с жалобами на сильную боль при глотании. На рентгене уточнили местоположение иглы, извлекать пришлось под наркозом, через рот», — поделился с telegram-каналом URA.RU Григорий Белозеров.

После попадания булавки в горло у женщины наступил непроизвольный кашель. Из-за него игла вошла глубже в мышцу.

