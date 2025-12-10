Пермская ученая раскрыла причину массового заболевания ОРВИ

Болезнь протекает тяжело из-за нового штамма гриппа В Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае количество заболеваний ОРВИ и гриппом увеличивается из-за несоблюдения мер профилактики. Люди перестали носить маски и тщательно мыть руки. О причинах, по которым происходят вспышки вирусов, подробнее URA.RU рассказала профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

«Многие перестали соблюдать даже базовые меры неспецифической профилактики, такие как ношение масок и тщательное мытье рук, что привело к увеличению числа контактов с вирусами и росту инфицирующей дозы при заражении. В результате иммунной системе приходится бороться не только с агрессивным штаммом гриппа, но и с другими вирусами на фоне ослабленной защиты. Такое сочетание агрессивного возбудителя, множественных инфекций и сниженных защитных барьеров организма и объясняет, почему болезнь так резко и тяжело „валит с ног“», — отметила Лариса Волкова.

Ученая подчеркнула, восприимчивость к болезням происходит из-за разных факторов. К ним относят силу общего и местного иммунитета, уровень антител от предыдущих болезней или прививок. При возникновении слабости и резких скачков температуры профессор рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Продолжение после рекламы

Также ученая советует в целях профилактики пройти вакцинацию, носить медицинские маски, регулярно проветривать помещение и одеваться по погоде. Переохлаждение может повысить нагрузку на иммунитет и стать причиной болезни. По прогнозам экспертов, пик заболеваний придется на январь 2026 года.