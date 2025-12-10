Девушка с самым большим сроком заключения попала в штрафной изолятор
Девушка отправилась по решению суда в колонию в 2024 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
Дарью Трепову* (внесена в перечень экстремистов и террористов РФ), которая была осуждена за теракт, поместили в штрафной изолятор в колонии. Об этом сообщили в ФСИН Мордовии.
«Осужденная за теракт Дарья Трепова* помещена в штрафной изолятор в колонии», — сообщил ФСИН. Текст приводит «РИА Новости». Причиной стало нарушение порядка.
Дарья Трепова* осуществила теракт в апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга. В заведении проходило мероприятие с участием военного корреспондента Владлена Татарского, которому девушка передала статуэтку со взрывным устройством. Окончательное обвинение ей было предъявлено в июле 2023 года. В конце января ее приговорили к 27 годам заключения, что стало самым большим, из сроков, назначенных женщинам в современной России.
* внесена в перечень экстремистов и террористов РФ.
