Девушка с самым большим сроком заключения попала в штрафной изолятор

Дарью Трепову* (внесена в перечень экстремистов и террористов РФ), которая была осуждена за теракт, поместили в штрафной изолятор в колонии. Об этом сообщили в ФСИН Мордовии.

«Осужденная за теракт Дарья Трепова* помещена в штрафной изолятор в колонии», — сообщил ФСИН. Текст приводит «РИА Новости». Причиной стало нарушение порядка.

Дарья Трепова* осуществила теракт в апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга. В заведении проходило мероприятие с участием военного корреспондента Владлена Татарского, которому девушка передала статуэтку со взрывным устройством. Окончательное обвинение ей было предъявлено в июле 2023 года. В конце января ее приговорили к 27 годам заключения, что стало самым большим, из сроков, назначенных женщинам в современной России.

