Анонсировано строительство новых станций метро в Петербурге

Губернатор Беглов анонсировал строительство двух новых станций метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге к 2034 году планируют построить две станции метро — «Морской фасад» и «Гаванская» на Лахтинско-Правобережной линии. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии с жителями.
«Средства на проектирование и строительство этого участка предусмотрены в адресной программе на ближайшие три года, — рассказал Александр Беглов во время прямой линии с жителями города, которая прошла накануне. Его слова передает „КП — Петербург“. По словам главы города, новые станции метро разместят за действующей станцией „Горный институт“ и они станут продолжением линии в сторону западной части Васильевского острова. Они будут называться „Морской фасад“ и „Гаванская“.
Губернатор добавил, что городские власти рассчитывают ускорить график и завершить строительство раньше верхней планки обозначенного периода. Ранее губернатор также заявлял, что в Петербурге до конца года запустят станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская». Однако пока неизвестно, когда туда начнут запускать горожан.
