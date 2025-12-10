Анонсировано строительство новых станций метро в Петербурге

Губернатор Беглов анонсировал строительство двух новых станций метро в Петербурге Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Санкт-Петербурге к 2034 году планируют построить две станции метро — «Морской фасад» и «Гаванская» на Лахтинско-Правобережной линии. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии с жителями.

«Средства на проектирование и строительство этого участка предусмотрены в адресной программе на ближайшие три года, — рассказал Александр Беглов во время прямой линии с жителями города, которая прошла накануне. Его слова передает „КП — Петербург“. По словам главы города, новые станции метро разместят за действующей станцией „Горный институт“ и они станут продолжением линии в сторону западной части Васильевского острова. Они будут называться „Морской фасад“ и „Гаванская“.