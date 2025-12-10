В Москве начали выявлять новый вид дорожных нарушений с помощью ИИ
Дорожные камеры в Москве начали использовать ИИ
Фото: Екатерина Сычкова
Дорожные камеры в Москве при помощи искусственного интеллекта способны фиксировать случаи недопустимых остановок машин, при которых они мешают другим участникам движения, например, препятствует проезду автомобилей или проходу пешеходов. Нарушившим правило грозит штраф в 3 тысячи рублей. Об этом сообщают СМИ. Пока контроль нарушений происходит только на дублере проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг в районе Хорошево-Мневники.
«На всех этапах действует принцип презумпции невиновности. Если контекст остановки неоднозначен, у специалистов возникают малейшие сомнения в умышленности нарушения или наличии уважительной причины — материалы не передаются на рассмотрение» — рассказал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города Москвы изданию «Коммерсант».
Для выявления нарушения используют ИИ-систему, которую разработали ЦОДД и ГИБДД. В ЦОДД отметили, что данная система не допускает штрафования водителей необоснованно, например, при совершении вынужденной остановки. Сначала нейросеть анализирует данные с камер и определяет машины, чья остановка может считаться нарушением, учитывая ее длительность и обстоятельства. После этого записи вручную рассматриваются сотрудником ЦОДД, чтобы убедиться, что водитель не остановился вынужденно. Материалы направляются в ГИБДД, где проводят дополнительную проверку и выносят решение.
Ранее сообщали, что в Ямало-Ненецком автономном округе также установят 10 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений дорожных правил. Они будут автоматически передавать информацию о превышениях скорости, использование телефона во время движения и при выезде на встречную полоса.
