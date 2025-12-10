В Салехарде из-за ошибки программы местным жителям пришли завышенные платежки по отоплению

Жителям дома в Салехардке пришли платежки с завышенным ценником за отопление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) программный сбой привел к завышениям платы за отопления жителей дома №106 на улице Республики. Это заметили сотрудники компании «Салехардэнерго».

«В Салехарде нашли ошибку в начислениях за отопление, жителям дома на Республики сделают перерасчет. Программный сбой привел к завышенным платежам за общедомовое тепло», — отмечено в сообщении.

Проблема возникла в программе «СТЭК ЖКХ». В нем была некорректно применена формула правил представления жилищных услуг. Вся стоимость отопления мест общего пользования распределялась только между жилыми квартирами, фактически занятыми жильцами, что и привело к завышению платежей для добросовестно оплачивающих услугу собственников.

После корректировки настроек программы расчет платы за отопление выполняется с учетом всех помещений в доме, включая пустующие. В «Салехардэнерго» подчеркнули, что по всем квартирам дома №106 проведен полный перерасчет и излишне начисленные суммы сняты, а жители увидят в декабрьских платежках уже актуальные исправленные данные.