В Салехарде из-за ошибки программы местным жителям пришли завышенные платежки по отоплению
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Салехарде (ЯНАО) программный сбой привел к завышениям платы за отопления жителей дома №106 на улице Республики. Это заметили сотрудники компании «Салехардэнерго».
«В Салехарде нашли ошибку в начислениях за отопление, жителям дома на Республики сделают перерасчет. Программный сбой привел к завышенным платежам за общедомовое тепло», — отмечено в сообщении.
Проблема возникла в программе «СТЭК ЖКХ». В нем была некорректно применена формула правил представления жилищных услуг. Вся стоимость отопления мест общего пользования распределялась только между жилыми квартирами, фактически занятыми жильцами, что и привело к завышению платежей для добросовестно оплачивающих услугу собственников.
После корректировки настроек программы расчет платы за отопление выполняется с учетом всех помещений в доме, включая пустующие. В «Салехардэнерго» подчеркнули, что по всем квартирам дома №106 проведен полный перерасчет и излишне начисленные суммы сняты, а жители увидят в декабрьских платежках уже актуальные исправленные данные.
Ранее «Салехардэнерго» уже сообщало о коммунальных проблемах в городе: аварийная бригада несколько часов устраняла крупную утечку из-за засора канализационного коллектора в районе дома 23 на улице Броднева. Тогда причиной назвали скопление тряпок, влажных салфеток и других посторонних предметов, после чего горожан призвали не выбрасывать такие отходы в систему водоотведения.
