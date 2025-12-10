Выявлена схема, по которой Долина годами не платит налоги за элитный коттедж

Строительство закончилось в 2011 году, но на кадастровый учет коттедж Долина поставила только в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Лариса Долина не платила налоги за свой коттедж в Подмосковье. Об этом сообщают СМИ.

«В 2003 году певица купила участок в закрытом посёлке Славино. Сначала построила там дом на 360 квадратов <...> А затем приступила к возведению четырёхэтажного коттеджа на 660 квадратных метров <...> в собственность оформлять жильё почему-то не стала и всё это время налог на дом не платила», — сообщает Life.ru. На кадастровый учет Долина поставила дом в 2024 году. Само строительство закончилось еще в 2011 году.