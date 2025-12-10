Выявлена схема, по которой Долина годами не платит налоги за элитный коттедж
Строительство закончилось в 2011 году, но на кадастровый учет коттедж Долина поставила только в 2024 году
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Певица Лариса Долина не платила налоги за свой коттедж в Подмосковье. Об этом сообщают СМИ.
«В 2003 году певица купила участок в закрытом посёлке Славино. Сначала построила там дом на 360 квадратов <...> А затем приступила к возведению четырёхэтажного коттеджа на 660 квадратных метров <...> в собственность оформлять жильё почему-то не стала и всё это время налог на дом не платила», — сообщает Life.ru. На кадастровый учет Долина поставила дом в 2024 году. Само строительство закончилось еще в 2011 году.
В 2024 году Лариса Долина из-за обмана мошенников чуть не потеряла квартиру, расположенную в центре Москвы. Артистка продала недвижимость, деньги за которую у нее выманили мошенники. Полина Лурье, которая приобрела квартиру, осталась без покупки и без денег после того, как Долина обжаловала сделку купли-продажи. Сейчас Лурье надеется, что суд признает эту сделку действительной.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.