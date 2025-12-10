На Ямале заработала обновленная «Арктическая ипотека»

В ЯНАО доступна Арктическая ипотека под 2% Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале начали оформлять обновленную Арктическую ипотеку на покупку жилья под 2%. Мера доступна в округе с 9 декабря, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

«Программа рассчитана на поддержку новостроек, при этом на Ямале — в Муравленко, Тарко-Сале и других населенных пунктах с низким объемом строительства воспользоваться обновленными условиями можно на покупку вторичного жилья», — подчеркнули в «ВТБ». Приобретение жилья под 2% доступно для многодетных семей, работников образования и всех проживающих в арктическом регионе без ограничений по должности.

По словам Шулаева, средняя сумма, которую сейчас оформляют ямальцы по Арктической ипотеке составляет 5,7 млн рублей. Это почти на один миллион рублей больше среднего размера ипотеки на Ямале.