Платон, Гектор, Грация: названы самые редкие и популярные имена у новорожденных в Курганской области
Курганский ЗАГС назвал список популярных и редких имен у малышей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ноябре 2025 года в Курганской области зарегистрировали рождение мальчиков чаще, чем девочек. Самыми редкими именами стали Платон, Гектор, Грация и другие. Об этом сообщает ЗАГС региона в своем tg-канале.
«Так, среди единично зарегистрированных в ноябре имен мальчиков можно указать имена — Платон, Григорий, Станислав, Николай, Мирослав, Гектор, имен девочек — Валентина, Инна, Грация, Ульяна, Юлия, Ольга», — пишет ведомство. Самыми популярными именами стали Артем для новорожденных мальчиков и Варвара для девочек.
Ранее подобную статистику по именам новорожденных публиковали в соседней Югре. Там в ноябре самыми популярными стали Мухаммад среди мальчиков и Анна среди девочек, а редкими — Прохор и Инобат. До этого, в августе, в ХМАО лидировали арабские имена: Мухаммад и Амина.
