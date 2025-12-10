Платон, Гектор, Грация: названы самые редкие и популярные имена у новорожденных в Курганской области

Курганский ЗАГС назвал список популярных и редких имен у малышей Фото: Илья Московец © URA.RU

В ноябре 2025 года в Курганской области зарегистрировали рождение мальчиков чаще, чем девочек. Самыми редкими именами стали Платон, Гектор, Грация и другие. Об этом сообщает ЗАГС региона в своем tg-канале.

«Так, среди единично зарегистрированных в ноябре имен мальчиков можно указать имена — Платон, Григорий, Станислав, Николай, Мирослав, Гектор, имен девочек — Валентина, Инна, Грация, Ульяна, Юлия, Ольга», — пишет ведомство. Самыми популярными именами стали Артем для новорожденных мальчиков и Варвара для девочек.