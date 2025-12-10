Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Участникам СВО дали право на бесплатное второе образование, но с условием

Бойцы СВО смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование
10 декабря 2025 в 13:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Соответствующее право получат бойцы подразделений ДНР, ЛНР и участники боевых действий на территориях воссоединённых регионов

Соответствующее право получат бойцы подразделений ДНР, ЛНР и участники боевых действий на территориях воссоединённых регионов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатно второе среднее профессиональное образование. Об этом сообщили в Совете Федерации.

«Участники СВО смогут получить второе среднее профессиональное образование бесплатно», — сообщается в официальном telegram-канале Совфеда. Бесплатное второе среднее профессиональное образование смогут получить военные, которые участвовали в боевых действиях в подразделениях ДНР и ЛНР с мая 2014 года. Право также получат военные, принимавшие участие в СВО на территориях Украины и воссоединённых регионов. Соответствующий закон был принят единогласно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил уравнять поддержку бойцов в зонах специальной и контртеррористической операций. По словам президента, боевые действия в зоне СВО и КТО не отличаются. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал