Кремль оценил готовность Зеленского провести президентские выборы

Песков: заявление Зеленского о выборах достаточно новое для него
10 декабря 2025 в 13:59
Заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине достаточно новое для него, отметил Дмитрий Песков

Фото: Официальный сайт президента Украины

В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, что выборы в стране можно провести в ближайшие три месяца, если Киев получит гарантии безопасности от США. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, это заявления новое в риторике Зеленского. 

«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. это то, о чем говорил давно президент Владимир Путин, о чем говорил американский глава Дональд Трамп», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

После того как Трамп потребовал от Киева провести выборы, Зеленский заявил, что при условии получения гарантий безопасности готов их организовать. Он назвал срок в течение трех месяцев. 

