Кремль оценил готовность Зеленского провести президентские выборы
Заявление Владимира Зеленского о выборах на Украине достаточно новое для него, отметил Дмитрий Песков
Фото: Официальный сайт президента Украины
В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, что выборы в стране можно провести в ближайшие три месяца, если Киев получит гарантии безопасности от США. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, это заявления новое в риторике Зеленского.
«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. это то, о чем говорил давно президент Владимир Путин, о чем говорил американский глава Дональд Трамп», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
После того как Трамп потребовал от Киева провести выборы, Зеленский заявил, что при условии получения гарантий безопасности готов их организовать. Он назвал срок в течение трех месяцев.
