Песков прокомментировал позицию Трампа по членству Украины в НАТО

«Мы ознакомились очень внимательно с той частью интервью, которая касалась и нас и, и украинского урегулирования. Это важное интервью, важные заявления. Безусловно по теме членства НАТО, территории и тому подобное», — заявил Песков. Помимо этого он отметил, озвученные Трампом тему первопричин конфликта и перспектив выхода на мирное урегулирование.