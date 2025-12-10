Логотип РИА URA.RU
Песков прокомментировал позицию Трампа по членству Украины в НАТО

Песков: в Кремле ознакомились с интервью Трампа
10 декабря 2025 в 14:01
Трамп озвучил затронул первопричины конфликта в интервью

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле ознакомились с интервью президента США Дональда Трампа Politico. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ознакомились очень внимательно с той частью интервью, которая касалась и нас и, и украинского урегулирования. Это важное интервью, важные заявления. Безусловно по теме членства НАТО, территории и тому подобное», — заявил Песков. Помимо этого он отметил, озвученные Трампом тему первопричин конфликта и перспектив выхода на мирное урегулирование.

