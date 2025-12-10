Песков прокомментировал позицию Трампа по членству Украины в НАТО
Трамп озвучил затронул первопричины конфликта в интервью
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле ознакомились с интервью президента США Дональда Трампа Politico. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ознакомились очень внимательно с той частью интервью, которая касалась и нас и, и украинского урегулирования. Это важное интервью, важные заявления. Безусловно по теме членства НАТО, территории и тому подобное», — заявил Песков. Помимо этого он отметил, озвученные Трампом тему первопричин конфликта и перспектив выхода на мирное урегулирование.
