Два агента ГУР Украины пытались похитить сына экс-коллеги в России

10 декабря 2025 в 14:08
Сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного пересечения госграницы украинскими агентами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пытались похитить в России сына своего бывшего коллеги. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«[Агент по кличке] „Боцман“ и сотрудник ГУР МО Украины Виталий Мацюца „попытались похитить и вывезти на Украину несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника спецслужб Украины“», — говорится в сообщении, его приводит «Коммерсант». По данным ведомства, «Боцман» (Виталий Кушниренко, 1982 года рождения) по заданию украинской разведки собирал сведения о российско-литовской границе.

Он опрашивал жителей приграничных литовских населенных пунктов, использовал квадрокоптер и данные аэрокосмической разведки иностранной спецслужбы. Вместе с Мацюцей они пытались похитить и вывезти в Украину ребенка. В ведомстве добавили, что за похищение несовершеннолетнего им обещали денежное вознаграждение.

Оба были задержаны сотрудниками ФСБ при попытке незаконно пересечь российскую границу. Суд признал их виновными по статьям УК РФ о шпионаже, покушении на похищение человека и незаконном пересечении госграницы. Они получили 16 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.

