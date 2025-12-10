Два агента ГУР Украины пытались похитить сына экс-коллеги в России
Сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного пересечения госграницы украинскими агентами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Два агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пытались похитить в России сына своего бывшего коллеги. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«[Агент по кличке] „Боцман“ и сотрудник ГУР МО Украины Виталий Мацюца „попытались похитить и вывезти на Украину несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника спецслужб Украины“», — говорится в сообщении, его приводит «Коммерсант». По данным ведомства, «Боцман» (Виталий Кушниренко, 1982 года рождения) по заданию украинской разведки собирал сведения о российско-литовской границе.
Он опрашивал жителей приграничных литовских населенных пунктов, использовал квадрокоптер и данные аэрокосмической разведки иностранной спецслужбы. Вместе с Мацюцей они пытались похитить и вывезти в Украину ребенка. В ведомстве добавили, что за похищение несовершеннолетнего им обещали денежное вознаграждение.
Оба были задержаны сотрудниками ФСБ при попытке незаконно пересечь российскую границу. Суд признал их виновными по статьям УК РФ о шпионаже, покушении на похищение человека и незаконном пересечении госграницы. Они получили 16 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.
