Россиянка пыталась незаконно провезти мертвую кобру в бутылке

Россиянка пыталась провезти мертвую змею в бутылке Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жительница Алтайского края попыталась ввезти из Вьетнама в Россию бутылку так называемого «змеиного вина» с заспиртованной коброй внутри и в результате получила два административных протокола. Контрафактный алкоголь обнаружили барнаульские таможенники при досмотре ее багажа на таможенном посту в Барнауле, сообщает Baza.

«Россиянка попыталась провезти к новогоднему столу „змеиное вино“ из Вьетнама с заспиртованной коброй внутри. Девушка попала под два административных дела», — передают авторы канала.

Отмечается, что россиянка купила настойку на одном из рынков Нячанга, чтобы под экзотический напиток проводить уходящий год Змеи. На бутылке, которую изъяли инспекторы, была заводская этикетка с надписью «Snake wine» и русским переводом «Змеиное вино».

Продолжение после рекламы

Экспертиза установила, что внутри емкости находилась кобра-монокль. Этот вид занесен в перечень охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).