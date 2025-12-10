Логотип РИА URA.RU
Россиянка пыталась незаконно провезти мертвую кобру в бутылке

10 декабря 2025 в 14:04
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жительница Алтайского края попыталась ввезти из Вьетнама в Россию бутылку так называемого «змеиного вина» с заспиртованной коброй внутри и в результате получила два административных протокола. Контрафактный алкоголь обнаружили барнаульские таможенники при досмотре ее багажа на таможенном посту в Барнауле, сообщает Baza.

«Россиянка попыталась провезти к новогоднему столу „змеиное вино“ из Вьетнама с заспиртованной коброй внутри. Девушка попала под два административных дела», — передают авторы канала. 

Отмечается, что россиянка купила настойку на одном из рынков Нячанга, чтобы под экзотический напиток проводить уходящий год Змеи. На бутылке, которую изъяли инспекторы, была заводская этикетка с надписью «Snake wine» и русским переводом «Змеиное вино».

Экспертиза установила, что внутри емкости находилась кобра-монокль. Этот вид занесен в перечень охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Таможня возбудила в отношении путешественницы два административных дела — за недекларирование товара при пересечении границы и за нарушение запретов и ограничений на ввоз продукции, содержащей объекты дикой природы, подпадающие под действие международных соглашений.

