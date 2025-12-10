Песков высказался о проблемах участников СВО на Прямой линии с Путиным

Проблем социального обеспечения ветеранов спецоперации на Украине стало меньше. Несмотря на то, что они еще существуют, устранение персональных проблем будет осуществляться благодаря Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным . Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вот мы сейчас анализируем весь, весь массив и гораздо меньше обращений, связанных с проблемами ветеранов спецоперации, они есть, разовые проблемы неизбежны, они могут быть. Но в целом тема проблемы социального обеспечения и прав героев СВО, она ушла, ушла из 1 тройки», — заявил Песков. Он также отметил, что устранение персональных проблем будут делаться благодаря Прямой линии.