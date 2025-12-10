Кассационный суд оставил в силе приговор помощнику экс-губернатора ХМАО

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор бывшему помощнику губернатора Комаровой Михаилу Слинкину, осужденному за мошенничество. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов ХМАО.

Весной 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор Слинкину по делу о мошенничестве и приговорил к двум годам условно. Его признали виновным в предоставлении документов с фиктивными адресами в окружной «Центр гражданских инициатив» для получения компенсации аренды за помещения. Экс-помощник помощник губернатора попытался оспорить приговор в кассации, но суд оставил решение в силе.