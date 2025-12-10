Суд над редактором URA.RU Аллаяровым закрыли от прессы

Денис Аллаяров отрицает вину в предъявленном обвинении Фото: Илья Московец © URA.RU

Новое судебное заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, арестованного из-за оговора родного дяди, закрыли от представителей СМИ по просьбе гособвинения. Причиной стало то, что во время слушания будут допрошены сотрудник ФСБ и управления собственной безопасности регионального МВД.

Ранее оба свидетеля заявляли о прослушке журналиста, в которой о деньгах за сводки речи не шло. Обсуждались рабочие моменты в редакции.

В суде уже допросили двух сотрудников дежурной части отдела полиции №10. Из их показаний стало понятно, что в ОП-10 нарушались правила работы со служебной информацией. Документы пересылались на личную почту сотрудников, на них не было грифов «секретно» и «для служебного пользования», а редактировать их мог любой. Из сложившегося контекста не следовало, что третьим лицам доступ к этой информации был запрещен. Учитывая, что такими сводками пользуется большинство российских СМИ, это ставит под угрозу уголовного преследования практически каждого журналиста страны.

Продолжение после рекламы

Единственным «доказательством» вины нашего коллеги являются слова его родного дяди — экс-начальника угрозыска отдела полиции №10 Андрея Карпова. Его самого обвинили по статье о превышении полномочий, и чтобы спасти себя от сурового наказания, он пошел на сделку со следствием и оговорил племянника. При этом Карпов несколько раз менял показания и на суде по делу Дениса 21 ноября подтвердить их не смог: путался, забывал информацию, уходил от ответов.

«Взятками» следствие считает переводы Дениса на карту тете и бабушке — жене и матери Карпова, соответственно. В деле журналиста нет факта передачи денег, нет записи разговоров и переписок между родственниками о покупке сводок. Не подтвержден и факт встречи, во время которой, как утверждает Карпов, он якобы получил от Дениса наличными 20 тысяч рублей.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня и с тех пор находится в СИЗО. Сам Карпов все это время находился под домашним арестом несмотря на то, что был фигурантом двух уголовных дел — превышение полномочий и получение взятки.

Несмотря на запутанные показания, сделка Карпова со следствием состоялась — 25 ноября он получил по своему делу четыре года условно. И, хотя практика по сделкам со следствием указывает, что обвинительный приговор тому, кто сотрудничал, зачастую узаконивает обвинение и второй стороне, редакция URA.RU рассчитывает на объективное и беспристрастное решение суда по делу Дениса Аллаярова.