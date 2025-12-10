Спустя 13 лет раскрыто ограбление с убийством на челябинской АЗС

Виновные понесут наказание (архивное фото) Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области раскрыто убийство заправщицы и кража из сейфа 400 тысяч рублей, которые совершены в 2012 году. Подробностями поиска преступников поделились в пресс-службе следственного управления СКР и полиции региона.

«В настоящее время троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „в “ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Судом по ходатайствам следователя в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе регионального СК.

Следствие установило, что 10 февраля 2012 года на заправке в деревне Айбатова найдено тело 39-летней сотрудницы с раной головы, а из сейфа пропали более 400 тысяч рублей. В пресс-службе полицейского главка отметили, что на сейфе не было следов взлома.

По горячим следам найти виновникам не удалось, однако позже следователи расширили круг лиц, которые были знакомы с потерпевшей и могли знать, что на заправке будет большая денежная сумма. Следователи провели допрос и исследовали несколько подозреваемых на полиграфе, почте чего один из трех соучастников сознался и раскрыл всю картину преступления.

Он пояснил, что они действовали группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений. Компания молодых людей возрастом от 21 до 29 лет ворвалась на заправку и начала душить оператора проводом, а потом около девяти раз ударили ее по голове. В это время их соучастница стояла снаружи, чтобы предупредить о появлении других людей. Убийцы убедились, что заправщица не дышит, забрали деньги из сейфа и убежали. Женщина-заправщица скончалась через несколько минут.