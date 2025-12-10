Спустя семь лет силовики нашли ключ к разгадке дерзкого нападения в Екатеринбурге

Уралец ограбил ювелирный магазин еще в 2017 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин с ущербом более 2,8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Разбойника признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1977 г.р. Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. „б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ», — говорится в сообщении суда. Эта норма предусматривает ответственность за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

В суде установили, что нападение произошло в январе 2017 года. Осужденный действовал вместе со своим знакомым. Они вошли в ювелирный магазин с оружием и похитили украшения и другие ценности на сумму свыше 2,8 млн рублей. Во время разбоя один из нападавших выстрелил из огнестрельного пистолета в область затылка сотрудника торговой точки. Продавец получил черепно-мозговую травму, после чего нападавшие скрылись и уехали в Самарскую область.

Продолжение после рекламы

Расследование возобновилось после поступления в июне 2024 года данных из федеральной базы геномной информации. Эксперты установили совпадение генетического профиля обвиняемого с образцом пота, изъятым следователями на месте преступления сразу после нападения. После этого мужчину задержали и привлекли к уголовной ответственности. Его сообщник к моменту установления причастности умер от болезни, производство в отношении него прекратили.