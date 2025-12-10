Логотип РИА URA.RU
В Тюмени закрываются кафе известной сети

В Тюмени закрылось второе кафе сети «Вилка Ложка»
10 декабря 2025 в 16:03
Заведение позиционировалось как кафе-столовая

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени закрылся уже второй филиал сети кафе «Вилка Ложка». Об этом сообщили сотрудники оставшегося заведения.

«Филиал на Республики, 137 закрылся. Остались еще два заведения», — рассказала по телефону одна из сотрудниц кафе «Вилка Ложка». Информация о нем также удалена из справочника 2ГИС.

Ранее под закрытие попала другая гастроточка — кафе на улице Ленина. На официальном сайте компании было указано, что заведение перестало работать из-за долгосрочных ремонтных работ на территории, которые делали его недоступным для посещения. Тогда владельцы сообщили о переезде, однако новый проект так и не был запущен. Таким образом в городе осталось работать две точки вместо четырех. 

Первая «Вилка Ложка» открылась в 2002 году в Новосибирске. Сеть позиционирует себя как кафе-столовая формата самообслуживания. В ассортименте представлены блюда традиционной кухни — борщ, котлеты, пюре.

Корреспондент агентства направил запрос в компанию. Ответ на него ожидается.

