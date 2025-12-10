Легендарное убийство бедрами и отказ от звездных романов: где сейчас Фамке Янссен

Актриса известна по ролям в «Бондиане» и франшизе «Люди Икс» Фото: Кадр из фильма «Люди Икс 2», реж. Брайан Сингер, 2003, 20th Century Fox, Marvel Enterprises, The Donners’ Company, Bad Hat Harry Productions

Фамке Янссен — это не просто актриса, а настоящий голливудский парадокс. В 1995 году весь мир узнал ее как Ксению Онотопп — русскую убийцу из культового фильма о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», которая прославилась тем, что душила мужчин бедрами. Но став звездной «девушкой Бонда», ее карьера превратилась в постоянное сражение с сексизмом Голливуда, сознательный отказ от богатства ради приватности. URA.RU вспоминает путь Фамке Янссен к славе.

Путь Фамке Янссен к славе

Актриса родилась в Нидерландах, в Амстелвене, 5 ноября 1964 года. Путь к славе Фамке Янссен начался не на красной дорожке, а на подиумах Европы. В то время красавица еще не взяла псевдоним и была известна как Фамке Беумер Янссен.

В юном возрасте Янссен добилась успеха в модельном бизнесе у себя на родине. Переехав в США в 1984 году, она быстро подписала контракты с ведущими дизайнерами, включая Chanel, что открыло перед ней прямой путь к статусу супермодели и огромным заработкам. Это был гарантированный билет в мир гламура, но Фамке, по ее собственному признанию, всегда знала, что этот путь временный.

Именно ранний период жизни заложил фундамент для ее будущей борьбы за независимость. Янссен использовала заработанные на подиуме средства не для покупки вилл, а для оплаты образования в США. Сначала она изучала экономику в Университете Амстердама, а затем поступила в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где сосредоточилась на литературе и креативном письме. В 25 лет Фамке приняла радикальное решение: она бросила модельный бизнес, заявив: «Это просто не делало меня счастливой».

Сознательный уход от суперславы и инвестиция в образование стали ключевым объяснением того, почему Фамке позже так яростно боролась против ярлыков. Она обладала внутренней убежденностью в том, что ее интеллект и творческие амбиции важнее внешней привлекательности. Изучение литературы и креативного письма в Колумбийском университете показало, что Янссен рассматривала свою внешность исключительно как инструмент для достижения более глубоких, негламурных целей.

В карьере девушке помогло и знание лингвистики: Янссен свободно говорит на голландском, английском, французском и немецком языках. Это быстро привлекло внимание кастинг-директоров. Ее актерский дебют состоялся в эпизоде сериала «Звездный путь: Следующее поколение» (1992), где Янссен сыграла эмпатического метаморфа Камалу, работая в паре с Патриком Стюартом. Впоследствии это сотрудничество стало предвестником ее самой крупной роли.

Звездная роль «девушки Бонда»

Появление в «Бондиане» сделало актрису звездой Фото: Кадр из фильма «Золотой Глаз», реж. Мартин Кэмпбелл, 1993, EON Productions и United Artists

Переломным моментом, который принес Янссен мировую славу, стал 1995 год и 17-й фильм бондианы «Золотой глаз». Ее персонаж, бывший советский пилот и наемная убийца Ксения Онотопп, была воплощением кинематографической похоти и агрессии. Ее фирменный, шокирующий метод убийства, когда она сжимала своих жертв насмерть бедрами, был настолько незабываемым и карикатурным, что мгновенно сделал ее иконой. Критики отмечали, что Янссен покорила даже тех зрителей, которые скептически относились к актерским попыткам «девушек Бонда».

Во время съемки одной из сцен случился инцидент, который стал в Голливуде легендой. Актриса настолько вживалась в дикий образ Ксении, что во время знаменитой сцены удушения жертвы, Янссен, не рассчитав силу, случайно ударила актера Билли Митчелла по уху кольцом. В результате Митчелл, по словам Янссен, стал страдать от головокружений.

Несмотря на колоссальный успех фильма, Фамке была прекрасно осведомлена о стигме, связанной с образом «девушки Бонда». Она публично выражала мнение, что этот термин унизителен и сужает ее как актрису. В попытке разрушить типаж, Янссен сознательно говорила «нет» крупным студийным проектам и вместо этого искала интригующие, сложные роли в независимом кино, чтобы доказать, что она больше, чем просто красивое лицо.

В последующие годы она играла самых разных, часто неприглядных персонажей: от озлобленной алкоголички в «Пряничном человеке» (1998) до русскоязычной владелицы игорного заведения в «Шулерах» (1998). Она даже работала с Вуди Алленом в «Знаменитости» (1998).

Пик карьеры Фамке Янссен в «Людях Икс»

В начале 2000-х годов Янссен совершила триумфальное возвращение в блокбастеры. Роль доктора Джин Грей, телепатического мутанта из саги «Люди Икс» (2000) режиссера Брайана Сингера стала новой визитной карточкой актрисы. Фамке сыграла эту роль в пяти из семи фильмов франшизы.

Здесь, на вершине успеха, Янссен столкнулась с двойными стандартами Голливуда и публично бросила вызов сексизму. Когда франшиза «Люди Икс» перешла к сюжетным линиям с альтернативными временными шкалами, позволяющим сосуществовать молодым и взрослым версиям персонажей, Янссен, «взрослая» Джин Грей, не была приглашена в продолжение. В интервью она открыто и безапелляционно назвала эту ситуацию проявлением сексизма.

Добившись успеха, Янссен стала выбирать экспериментальные и интересные роли Фото: Кадр из фильма «Пацан против всех» реж. Мориц Мор, 2023, Nthibah Pictures, Hammerstone Studios, Raimi Productions, Ventaro Film

Параллельно Янссен продолжала активно работать в других успешных проектах. Например, она добилась огромного успеха в трилогии «Заложница» (2008–2015) с Лиамом Нисоном, сыграв его бывшую жену Ленор.

Помимо кино, она регулярно появлялась на телевидении, включая заметную роль в драме «Части тела» (Nip/Tuck) , а также в сериалах «Хемлок Гроув» (Netflix) и «Как избежать наказания за убийство» (ABC). В 2011 году она окончательно взяла бразды правления в свои руки, дебютировав как режиссер, сценарист и продюсер с фильмом Bringing Up Bobby.

Личная жизнь Фамке Янссен

Личная жизнь Фамке Янссен всегда оставалась закрытой. В отличие от многих своих коллег, которые превращают свою частную жизнь в шоу Янссен строго придерживалась принципа приватности. С 1989 по 2000 год она была замужем за режиссером и писателем Тодом Уильямсом. Их брак продлился 11 лет и завершился разводом примерно в то время, когда ее карьера в «Людях Икс» достигла пика.

Развод, совпавший с карьерным взлетом, стал катализатором ее радикальной жизненной стратегии. После успеха «Золотого глаза» и последующей публичной шумихи Янссен свела к минимуму общение с прессой, полностью отказалась от социальных сетей и, самое главное, полностью исключила романы с другими знаменитостями. Она сознательно пошла на этот шаг, чтобы избежать навязчивого внимания и сохранить свою жизнь «нормальной», даже если эта стратегия могла стоить ей некоторых карьерных возможностей и доходов.

До сих пор Янссен ходит по Нью-Йорку пешком, ездит на велосипеде и остается «заземленной», не теряя связи со своим наследием. Хотя в прессе изредка всплывают детали о ее романах, например с Коулом Фрейтсом в 2011 году, она строго придерживается своего правила: слава и публичные отношения несовместимы с нормальной жизнью.

Привычки и жизненные принципы Фамке Янссен

Фамке Янссен полностью отказалась от алкоголя и увлеклась живописью Фото: Кадр из фильма «Пацан против всех» реж. Мориц Мор, 2023, Nthibah Pictures, Hammerstone Studios, Raimi Productions, Ventaro Film

Образ Фамке Янссен как роковой дивы, душившей мужчин бедрами, полностью рассыпается, когда речь заходит о ее личных привычках и жизненных принципах. Несмотря на то, что ее персонажи часто окружены драмой, алкоголем и опасностью, сама актриса призналась, что никогда в жизни не пила алкоголь и не была пьяна. Она называет свою любовь к кофе «эквивалентом похода в бар», поскольку это ее единственный способ «социально выйти в свет».

Помимо актерской деятельности, Янссен активно занимается искусством и общественной деятельностью. Она рисует картины и увлекается живописью, черпая вдохновение в красоте природы и чудесах науки. Во время локдауна в Нью-Йорке она даже участвовала в художественной акции, выставляя свои картины на уличных щитах в Сохо и возле Музея Уитни.

С 2008 года Янссен является Послом доброй воли ООН по вопросам неподкупности и борьбы с коррупцией, также работая с организацией «Международный Зеленый Крест» Михаила Горбачева по вопросам водных ресурсов. Ее активизм охватывает защиту животных: она позировала в 2007 году для кампании PETA «Будь ангелом для животных» со своим бостон-терьером по кличке Лакрица.

Фамке Янссен сегодня

Фамке Янссен должна была приехать в Москву в декабре, но внезапно ее планы изменились Фото: Кадр из фильма «Амстердамская империя», реж. Йонас Говертс, Макс Порселяйн, 2025, Pupkin Film, A Team Productions

Сейчас Фамке переживает новый виток карьеры: она снялась в своем первом голландскоязычном криминальном сериале «Amsterdam Empire» (2025), где сыграла главную роль Бетти Йонкерс — отвергнутую жену, которая мстит за свой развод. Также Янссен выступает в качестве исполнительного продюсера и даже со-дизайнера костюмов. Она описывает этот сериал как смесь «Войны Роуз» и «Клана Сопрано».

Полностью контролируя творческий процесс и свою карьеру, Фамке Янссен доказывает: женщина, боровшаяся против объективации после роли «Девушки Бонда», наконец, полностью управляет своей карьерой. Актриса доказала, что отказавшись от публичной драмы, можно добиться полной независимости и творческого долголетия.