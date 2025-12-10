Депутат и министр конкурируют за контроль над межвузовским кампусом в Тюмени

В Тюмени развернулась конкуренция за пост директора межвузовского кампуса Фото: Илья Московец © URA.RU

Контролировать управление межвузовским кампусом в Тюмени хотят депутат облдумы Наталья Шевчик и министр науки РФ Валерий Фальков. Их кандидаты сейчас проходят согласование в правительстве региона, говорят источники URA.RU из тюменского истеблишмента.

«Зампред облдумы Шевчик предлагает фигуру замгубернатора по образованию Алексея Райдера. Претендует также ректор ТюмГУ Иван Романчук, который входит в группу Фалькова», — сообщают инсайдеры. По их словам, в окончательном утверждении кандидатуры будет принимать участие Владимир Якушев.