Депутат и министр конкурируют за контроль над межвузовским кампусом в Тюмени

В Тюмени ищут человека на место директора межвузовского кампуса
10 декабря 2025 в 19:00
В Тюмени развернулась конкуренция за пост директора межвузовского кампуса

Фото: Илья Московец © URA.RU

Контролировать управление межвузовским кампусом в Тюмени хотят депутат облдумы Наталья Шевчик и министр науки РФ Валерий Фальков. Их кандидаты сейчас проходят согласование в правительстве региона, говорят источники URA.RU из тюменского истеблишмента.

«Зампред облдумы Шевчик предлагает фигуру замгубернатора по образованию Алексея Райдера. Претендует также ректор ТюмГУ Иван Романчук, который входит в группу Фалькова», — сообщают инсайдеры. По их словам, в окончательном утверждении кандидатуры будет принимать участие Владимир Якушев.

Межвузовский кампус обещают достроить к 2028 году. На строительство выделено более 36 млрд рублей. 

