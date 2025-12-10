Международный прорыв: ТюмГУ успешно учит студентов из ЮАР русскому языку
ТюмГУ внедряет русскую культуру и язык в ЮАР
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Успешное завершение международного образовательного проекта стало поводом для укрепления связей Тюменского государственного университета с африканским континентом. Университет активно внедряет русскую культуру и язык в ЮАР, готовя почву для дальнейшего плодотворного научного и образовательного сотрудничества в 2026 году. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ТюмГУ .
«Минувший ноябрь ознаменовался интенсивной работой тюменских и московских преподавателей в Претории. На базе Университета Южной Африки (UNISA) они передавали студентам основы владения русским языком, реализуя амбициозную миссию в рамках трехстороннего соглашения», — сообщили в пресс-службе.
Ключевым событием стала стратегическая сессия в ТюмГУ, где участники обсудили не только методические аспекты преподавания русского как иностранного, но и применимость гибридных форматов обучения в условиях межкультурного взаимодействия. Особое внимание уделялось этноориентированному подходу, позволяющему студентам из ЮАР глубже понимать нюансы русской речи и культуры.
Проект ТюмГУ получил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ
Фото: Пресс-служба ТюмГУ
На пленарных заседаниях проректор ТюмГУ по международным связям Екатерина Сеченова и декан Института гуманитарных наук UNISA профессор Нкоси Зериш Зету поделились ключевыми выводами и стратегическими направлениями. Студенты из Африки, ныне обучающиеся в ТюмГУ, рассказали о своем опыте интеграции в российскую образовательную среду, а студенты из ЮАР поделились впечатлениями от учебы в Тюмени.
Участники сессии с интересом ознакомились с инновационным учебно-методическим комплексом, разработанным специально для африканских студентов. По словам преподавателей Подготовительного отделения Анны Долингер и Полины Головастой, успешность проекта обусловлена глубоким пониманием культурных особенностей целевой аудитории.
Визит делегации из ЮАР в ТюмГУ продолжился экскурсией по современным лабораториям X-BIO. Ученые представили передовые исследовательские проекты, которые открывают широкие возможности для совместной научной работы.
Стороны намерены взаимодействовать в области искусственного интеллекта
Фото: Пресс-служба ТюмГУ
Результатом сессии стало формирование четкого плана развития сотрудничества, выходящего за рамки лингвистики. Стороны намерены взаимодействовать в области искусственного интеллекта (ИИ), цифровой трансформации образования, медиакоммуникаций, передового сельского хозяйства и биобезопасности. Не меньший интерес вызвали перспективы совместной работы в психологии, журналистике, международных отношениях и художественном образовании.
Поддержка проекта со стороны Министерства науки и высшего образования РФ и его продление на 2026 год открывают новые горизонты для ТюмГУ, укрепляя его статус как центра международного образовательного и научного диалога.
