Фильм «Цинга», снятый в ямальской тундре, выйдет в прокат в мистическую дату
На большие экраны «Цинга» выйдет 26 февраля 2026 года
Фильм «Цинга», съемки которого проходили в ямальской тундре, выйдет в прокат 26 февраля 2026 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской киностудии.
«26 февраля 2026 года в широкий прокат выходит мистический триллер Свердловской киностудии „Цинга“, — сообщили в пресс-службе киностудии. Фильм победил сразу в трех номинациях фестиваля авторского кино „Зимний“, взяв гран-при.
Премьера «Цинги» состоялась 5 декабря в Москве. Фильм взял приз за лучшую мужскую роль (Никита Ефремов), приз за лучший сценарий (Владимир Головнев, Евгений Григорьев) и Гран-при кинофестиваля «Зимний».
«Финальную сцену фильма я дописал прямо на съемках, потому что, приезжая сюда, понимаешь — что бы ты себе не вспоминал, не записывал на бумаге за компьютером в Москве — здесь все меняется. Появляются другие интонации, другая энергия. Ты все время должен адаптировать это под местные реалии. Очень важно, что я взял свой сценарий и имею возможность его дорабатывать, потому что во многом история рождается здесь, на Ямале», — отметил режиссер картины Головнев.
«Цинга» — полнометражный игровой дебют режиссера Владимира Головнева, написанный им самим при участии режиссера и продюсера Евгения Григорьева. Сюжет фильма построен вокруг молодого послушника Федора (его сыграл Никита Ефремов), который вместе с отцом отправляется крестить оленеводов в кочевые стойбища Крайнего Севера. По сценарию героям предстоит столкнуться с непростым выбором между христианской миссией и языческими традициями местных жителей.
