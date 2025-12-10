Фильм «Цинга», снятый в ямальской тундре, выйдет в прокат в мистическую дату

«Финальную сцену фильма я дописал прямо на съемках, потому что, приезжая сюда, понимаешь — что бы ты себе не вспоминал, не записывал на бумаге за компьютером в Москве — здесь все меняется. Появляются другие интонации, другая энергия. Ты все время должен адаптировать это под местные реалии. Очень важно, что я взял свой сценарий и имею возможность его дорабатывать, потому что во многом история рождается здесь, на Ямале», — отметил режиссер картины Головнев.